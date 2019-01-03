يعلون يُعلن أن اسم حزبه "الحركة القومية الرسمية" (تيلم)

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الجيش الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، أن حزبه سيخوض الانتخابات المقبلة، تحت اسم "حركة تيلم القومية الرسمية".وقال يعلون: "هذا يوم احتفالي، يوم مثير، يحمل البشرى للمواطنين في إسرائيل، يوم أمل ممزوج بمسؤولية كبيرة بالنسبة لي ولأصدقائي ورفاقي".وقد نشر في الأسبوع الماضي، أن يعلون وبيني غانتس، يتفاوضان من أجل خوض الانتخابات المقبلة في قائمة مشتركة، ووفقًا لمسح أجرته شركة الأخبار في الأسبوع الماضي، فإنهما سيحصلان على 16 مقعدًا في الكنيست إذا ما خاضا الانتخابات معًا.وقالت صحيفة (هآرتس)، لكن مع إنشاء حزب اليمين الجديد من قبل أييلت شكيد ونفتالي بينت، تقلصت فرصة التعاون المشترك بين الجنرالين يعلون وغانتس، ويعتقد حزب غانتس، أن تأسيس اليمين الجديد شطب قيمة يعلون الانتخابية.