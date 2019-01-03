اشتية: ذاهبون نحو انتخابات برلمان دولة ولا يمكن الحديث عن سلطة انتقالية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية: إن القيادة السياسية الفلسطينية، ذاهبة نحو انتخابات برلمان دولة فلسطين، وليس تشريعي السلطة الوطنية.وأوضح خلال ندوة سياسية عقدت، يوم الأربعاء، في محافظة سلفيت، بتنظيم من حركة فتح- إقليم سلفيت، ضمن فعاليات إحياء انطلاقة الثورة الفلسطينية، أن 138 دولة حول العالم اعترفت بدولة فلسطين، ولا يمكن الحديث عن سلطة انتقالية بعد الآن.وأكد اشتية في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن تجسيد الدولة ممكن، وهناك وسائل عدة متاحة تبدأ من إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال بمجموعة من المفاصل السياسية، والأمنية، والاقتصادية والقانونية، وفقاً لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني.وأشار إلى أن حركة فتح جاهزة لوحدة وطنية شاملة تقوم على شرعية واحدة، وحكومة واحدة، ورجل أمن واحد، مضيفاً "نحن نرفض المصالحة على أساس تقاسم وظيفي، ونرفض أن يكون هناك ميليشيات داخل جسم السلطة الوطنية تقوّض عملها".وأكد اشتية، أن القيادة الفلسطينية لا تعيش على وهم نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مشيراً إلى غياب أيّ شريك في إسرائيل، وتوجه المجتمع الإسرائيلي بشكل عام نحو اليمين المتطرف الداعم للاستيطان، وتهويد القدس.وبيّن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن إسرائيل لا تبحث عن حلول سواء دولة واحدة أو دولتين، إنما تسعى لاستمرار الأمر الواقع، الذي يعزز الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، ويحاول استدامة الانقسام بين غزة والضفة؛ لإنهاء أيّ إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تكون القدس عاصمتها، وعودة اللاجئين استناداً لقرارات الشرعية الدولية.