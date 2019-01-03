لماذا رفضت نقابة الصيادين توسعة مساحة الصيد إلى 12 ميلًا؟

رام الله - دنيا الوطنرفضت نقابة الصيادين الفلسطينيين، القرار الإسرائيلي، بتوسعة مساحة الصيد في منطقة بحر وسط قطاع غزة، فقط، دون مناطق الشمال والجنوب.وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين لـ"دنيا الوطن": نحن ووزارة الزراعة، نرفض القرار الإسرائيلي، بتوسعة مساحة الصيد إلى 12 ميلًا بحريًا، في المنطقة الوسطى فقط.وأضاف عياش: السلطات الإسرائيلية، تُريد إبقاء مساحة الصيد في جنوب القطاع وشماله عند حد الـ 6 أميال، وهذا مرفوض جملة وتفصيلًا، متابعًا: سنقبل فقط في حالة واحدة، وهي أن تكون مساحة الصيد في كل مناطق بحر القطاع إلى حد الـ 12 ميلًا.يشار إلى أنه وفق اتفاق أوسلو، والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي، فإن مساحة الصيد المسموح بها، تصل إلى 20 ميلًا.