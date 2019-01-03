إصابة صحفي ومسعف بـ"المطاط" بعد اقتحام الاحتلال ومستوطنيه لقبر يوسف

رام الله - دنيا الوطنأصيب صحفي ومسعف بالرصاص، وعدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت بعد منتصف الليل، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت شرقي مدينة نابلس، برفقة مئات المستوطنين.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، داهمت محيط قبر يوسف بالمدينة، ونفذت عمليات اقتحام لبعض الأحياء وأطلقت النار والغاز على عشرات الشبان، ما أدى إلى إصابة الزميل الصحفي بكر عبد الحق (29 عاماً) مراسل تلفزيون فلسطين، برصاصة مطاطية في ساقه، كما أصيب ياسين عمران، الذي يعمل مسعفاً ميدانياً ضمن طواقم الإغاثة الطبية، برصاصة بالوجه، نقلا على إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما تمت محاصرة طاقم التلفزيون، ومنعه من تغطية الأحداث.ونقلت وكالة (وفا) عن مصادر متطابقة، أن عدداً من الشبان، أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم للغاز المدمع الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة، خلال التصدي لاقتحامها أحياء بالمدينة، وخصوصاً في محيط قبر يوسف، وعلى امتداد شارع عمّان ومفترق الغاوي شرق المدينة.وكان مئات المستوطنين، اقتحموا قبر يوسف بعد منتصف الليل، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال، التي انتشرت في محيط القبر، وأدوا صلوات وطقوساً تلمودية.