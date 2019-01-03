الطقس: أجواء باردة إلى شديدة البرودة وأمطار متفرقة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 10-6 14-7 12-6 بيت لحم 10-6 14-7 12-6 رام الله والبيرة 9-5 13-6 11-5 طولكرم 15-10 17-9 16-9 نابلس 11-7 15-8 13-7 قلقيلية 15-10 17-9 16-9 جنين 15-6 19-7 17-8 سلفيت 10-6 14-7 12-6 طوباس 15-6 19-7 17-8 روابي 11-7 15-8 13-7 الخليل 8-5 12-6 10-5 غزه 16-11 18-10 17-10 أريحا 19-11 21-12 20-11 خانيونس 16-11 18-10 17-10 الأغوار الشمالية 18-9 19-10 18-9 رفح 15-10 17-9 16-9

رام الله - دنيا الوطنالخميس 3-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية واعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الأمطار والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى صافية وشديدة البرودة ويحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 4-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارد ويطرأ ارتفاع على درجات ألحرارة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة ألسرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت 5-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً وبارداً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لسقوط أمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة ألسرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .الأحد 6-1-2019:تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات ألحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة مثيرة للغبار والبحر مائجا .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي الأحد والاثنين من خطر:1- خطر شدة سرعة الرياح خاصة يوم الاحد.2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.4- خطر التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: