شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: لجنة "أردان" تقر سلسلة عقوبات متطرفة بحق الأسرى في السجون

هيئة الأسرى: لجنة "أردان" تقر سلسلة عقوبات متطرفة بحق الأسرى في السجون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن ما تسمى باللجنة الاسرائيلية المشكلة من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف أردان لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، أقرت اليوم الاربعاء سلسلة من العقوبات العنصرية المتطرفة بحق المعتقلين، بحجة أن الأسرى يعيشون برافهية عالية.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة أوصت بالعديد من العقوبات من أبرزها: تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، والغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، ووقف الكانتينا التي تحول من قبل هيئة الاسرى والبالغة 400 شيكل لكل أسير، وتقليص الكانتينا التي تدخل عن طريق الاهل من (1200 شيكل) إلى (600) شيكل بالحد الأعلى، ومنع تحضير الطعام داخل الاقسام والغرف وسحب كافة الأجهزة الكهربائية المستخدمة لذلك. 

وكان ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قام قبل عدة أشهر بتشكيل لجنة مكوّنة من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك والشاباص لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وزيادة التّضييق عليهم، لافتاً إلى أن المعيار لاختيار أردان لإدارة جديدة لمصلحة السجون هو تقديم خطة كاملة من أجل تقليص شروط حياة الأسرى الفلسطينيين.

وكانت اللجنة قد زارت خلال الأسابيع المقبلة جميع السجون، وسجلت ملاحظات حول أمور تنظيمية وحياتية كان من المتوقع أن تمس التمثيل التنظيمي والنضالي، والمشتريات من الكنتينة، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، وزيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب، والتّعليم والدّراسة.

وقال رئيس الهيئة اللواء ابو بكر، أن هذه اللجنة العنصرية، وضعت الإنجازات والاستحقاقات التي حققها الأسرى الفلسطينيون على المستويين المعيشي والتّنظيمي على مدار سنوات النضال في خطر غير مسبوق، تستوجب الوقوف الصلب من كافة التنظيمات والأسرى في كافة السجون لتصدي لها.

وأضاف ابو بكر، أن على المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته وأطيافه الإلتفاف حول قضية الأسرى، لصد التهديد الحقيقي الذي يستهدف انجازاتهم التي حققوها بدمهم ولحومهم على مدى اعوام، وأن مثل هذه القرارات والقوانين التي باتت تصدر بشكل يومي من قبل حكومة الاحتلال واعضاء الإرهاب الإسرائيلي في الكنيست، تدعوا الجميع للتحرك والإسناد على المستوى الرسمي والتنظيمي والشعبي والقانوني والاعلامي والحقوقي لفضح هذه السياسات العنجهة بحق ابطالنا في السجون".

أخبار ذات صلة

الشرطة تضبط معصرة زيتون اثرية قديمة في قلقيلية

الشرطة تضبط معصرة زيتون اثرية قديمة في قلقيلية

مجدلاني: سلوك حماس بغزة &#34;منفلت&#34; وإذا عارضت الانتخابات فلدينا إجراءات أخرى

مجدلاني: سلوك حماس بغزة "منفلت" وإذا عارضت الانتخابات فلدينا إجراءات أخرى

(فتح): القيادة وضعت الكثير من الحلول لغزة وبشريات كثيرة للمواطنين

(فتح): القيادة وضعت الكثير من الحلول لغزة وبشريات كثيرة للمواطنين

إصابة جندي إسرائيلي بعد تعرضه لإطلاق نار بمستوطنة (نيتسانيم)

إصابة جندي إسرائيلي بعد تعرضه لإطلاق نار بمستوطنة (نيتسانيم)

الرئيس عباس يزور القاهرة للقاء نظيره المصري وقمة رئاسية غداً

الرئيس عباس يزور القاهرة للقاء نظيره المصري وقمة رئاسية غداً

لأول مرة منذ إعدامه.. تسريب الوثيقة الرسمية لإعدام صدام حسين

لأول مرة منذ إعدامه.. تسريب الوثيقة الرسمية لإعدام صدام حسين

نقابة الأطباء تُقرر وقف إجراءاتها الاحتجاجية

نقابة الأطباء تُقرر وقف إجراءاتها الاحتجاجية

الشرطة تقبض على تاجر مخدرات وبحوزته 28 وجبة هروين في رام الله

الشرطة تقبض على تاجر مخدرات وبحوزته 28 وجبة هروين في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: لجنة &#34;أردان&#34; تقر سلسلة عقوبات متطرفة بحق الأسرى في السجون

هيئة الأسرى: لجنة "أردان" تقر سلسلة عقوبات متطرفة بحق الأسرى في السجون

الشرطة تضبط معصرة زيتون اثرية قديمة في قلقيلية

الشرطة تضبط معصرة زيتون اثرية قديمة في قلقيلية

إصابة جندي إسرائيلي بعد تعرضه لإطلاق نار بمستوطنة (نيتسانيم)

إصابة جندي إسرائيلي بعد تعرضه لإطلاق نار بمستوطنة (نيتسانيم)

الشرطة تقبض على تاجر مخدرات وبحوزته 28 وجبة هروين في رام الله

الشرطة تقبض على تاجر مخدرات وبحوزته 28 وجبة هروين في رام الله

312 شهيداً بينهم 57 طفلاً و30 ألف مصاب خلال العام 2018

312 شهيداً بينهم 57 طفلاً و30 ألف مصاب خلال العام 2018

أكثر من 200 عملية منظار صدري في مستشفى المقاصد خلال عام ونصف

أكثر من 200 عملية منظار صدري في مستشفى المقاصد خلال عام ونصف

النائب العام يُوقع مذكرة تفاهم قضائية ويختتم زيارة رسمية للمغرب

النائب العام يُوقع مذكرة تفاهم قضائية ويختتم زيارة رسمية للمغرب

فارس: &#34;جلعاد أردان&#34; يستخدم قضية الأسرى كأداة للمزايدات الانتخابية الإسرائيلية

فارس: "جلعاد أردان" يستخدم قضية الأسرى كأداة للمزايدات الانتخابية الإسرائيلية

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

تفاصيل وضع فاروق الفيشاوي الصحي.. وكمال أبو ريه يحسم جدل وفاته

تفاصيل وضع فاروق الفيشاوي الصحي.. وكمال أبو ريه يحسم جدل وفاته

إليسا تستقبل العام الجديد بفستان جريء في دبي

إليسا تستقبل العام الجديد بفستان جريء في دبي

أول ظهور لهما معاً.. وفاء الكيلاني تقتحم بث لتيم حسن ومافعلته أثار ضجة

أول ظهور لهما معاً.. وفاء الكيلاني تقتحم بث لتيم حسن ومافعلته أثار ضجة

جورج وسوف يوقف الغناء فجأة ويطرد أحد الجمهور من حفلته في الأردن

جورج وسوف يوقف الغناء فجأة ويطرد أحد الجمهور من حفلته في الأردن

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: &#34;خلي بالك من البطانة&#34;

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: "خلي بالك من البطانة"

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

سعد الصغير من سوريا: &#34;أنا الأسد أهو&#34;

سعد الصغير من سوريا: "أنا الأسد أهو"

&#34;لا جسم ولا خصر ولا أنوثة&#34;.. سخرية من فيفي عبده بعد عودتها للرقص

"لا جسم ولا خصر ولا أنوثة".. سخرية من فيفي عبده بعد عودتها للرقص

&#34;تَعَرَّت في مصر من تحت وبلبنان من فوق&#34;..رانيا يوسف بفستان جريء مجددًا

"تَعَرَّت في مصر من تحت وبلبنان من فوق"..رانيا يوسف بفستان جريء مجددًا

عربي

الحريري: لا تزال هناك عُقدة وحيدة أمام تشكيل حكومة

الحريري: لا تزال هناك عُقدة وحيدة أمام تشكيل حكومة

(بوابة النار).. كتيبة جديدة بالجيش الإسرائيلي ستواجه حزب الله داخل لبنان

(بوابة النار).. كتيبة جديدة بالجيش الإسرائيلي ستواجه حزب الله داخل لبنان

مكتب الملكة رانيا: منشورات غير دقيقة حول قيمة الانفاق على ملابسها

مكتب الملكة رانيا: منشورات غير دقيقة حول قيمة الانفاق على ملابسها

بعد 12 عاماً.. بغداد تنشر الوثيقة الرسمية لإعدام صدام حسين

بعد 12 عاماً.. بغداد تنشر الوثيقة الرسمية لإعدام صدام حسين