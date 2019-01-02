شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط معصرة زيتون اثرية قديمة في قلقيلية

الشرطة تضبط معصرة زيتون اثرية قديمة في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم معصرة زيتون أثرية قديمة تعود لعام 1870 ميلادي في بلدة اماتين شرق قلقيلية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن معلومات وردت إلى الشرطة حول وجود شاحنة تنقل معصرة زيتون اثرية قديمة في بلدة اماتين شرق قلقيلية، على الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار ومركز كفر زيباد إلى البلدة وتم ضبط السائق والمعصرة والشخص الذي اشترى المعصرة عند مدخل البلدة وتبين أن المعصرة أثرية تعود لعام  1870 ميلادي .

واكد البيان، انه تم التحفظ على المعصرة والشخصين من اجل استكمال الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات الاختصاص اصولا.

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