(فتح): القيادة وضعت الكثير من الحلول لغزة وبشريات كثيرة للمواطنين

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (فتح) عاطف أبو سيف، إن الكثير من الحلول تم وضعها من قبل القيادة الفلسطينية لقطاع غزة، بما يحمل الكثير من البشائر لهم.







وأوضح أبو سيف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن القيادة تسعى من أجل تعزيز صمود أهلنا في غزة، وأن السؤال الأساس كيف يمكن المساس بالإنقسام دون المساس بالناس وقدرتهم على الصمود في وجه الانقسام وسياساته وتبعاتها.







وأضاف أبو سيف: "القيادة تعمل ليل نهار من أجل تطوير حياة الناس في القطاع والكثير من الأزمات في طور التفكيك من أجل تمكين أهلنا وموظفينا من الصمود".







وتابع: "القيادة تقدر وقفة أهلنا في غزة دفاعاً عن فتح وعن شعلتها وما تعرضوا له من قمع واضطهاد واعتقال، وغزة جزء أصيل من الوطن وهي من أهم روافد الوطنية الفلسطينية".

