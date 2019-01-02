إصابة جندي إسرائيلي بعد تعرضه لإطلاق نار بمستوطنة (نيتسانيم)





وأفاد الموقع ذاته، أنه جرى نقل الجندي الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي له، لافتا إلى أنه تم ابلاغ عائلته.





واشار الموقع إلى أن الجيش الاسرائيلي، فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.









رام الله - دنيا الوطنأصيب جندي إسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، بجروح وصفت بالمتوسطة، جراء تعرضه لاطلاق نار داخل قاعدة مجندين في مستوطنة (نيتسانيم) الواقعة بين اسدود وعسقلان، بحسب ما أعلنه موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي.