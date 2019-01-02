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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يزور القاهرة للقاء نظيره المصري وقمة رئاسية غداً

الرئيس عباس يزور القاهرة للقاء نظيره المصري وقمة رئاسية غداً
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداً الخميس، العاصمة المصرية القاهرة، للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث ملفات مشتركة بين الجانبين.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: إن الرئيس عباس غادر رام الله، متوجهاً للقاهرة للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عريقات، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قمة ثنائية ستعقد بين الرئيسين عباس والسيسي؛ لبحث الملفات المشتركة.

ويعتبر ملف المصالحة الفلسطينية من أبرز الملفات التي سيبحثها الجانبين، خاصة في ظل تعثر المصالحة، وإعلان كافة الفصائل الفلسطينية عن فشل الجهود المصرية الأخيرة لإنهاء الانقسام.

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