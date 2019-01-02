الشرطة تقبض على تاجر مخدرات وبحوزته 28 وجبة هروين في رام الله

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على شخص، وضبطت بحوزته 28 وجبه، يشتبه أنها مادة الهروين المخدرة في رام الله.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي أرزيقات، أن شرطة محافظة رام الله والبيرة، تلقت معلومات، تفيد بأن شخصاً يقوم بترويج وبيع المخدرات داخل وأمام منزله، وعلى الفور تمت متابعته، واستصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة للمنزل الذي يسكنه، وبتفتيشه تم العثور على مادة مطحونة (بودرة) تميل إلى اللون الأبيض والبيج، يشتبه أنها مادة الهروين المخدرة، بلغ وزنها 14 غم، وموزعة على 28 وجبة تعاطي.هذا وأكد العقيد ارزيقات، أنه تم توقيف المشتبه به، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.