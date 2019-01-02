دولي

تركيا تعتقل 12 شخصاً لارتباطهم بتنظيم الدولة

تركيا تعتقل 12 شخصاً لارتباطهم بتنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت الشرطة التركية 12 شخصاً، يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة، بينهم امرأتان مطلوبتان في فرنسا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، اليوم الأربعاء.

واعتقل المشتبه بهم، خلال حملة مداهمات للشرطة في محافظة بورصة، شمال غربي تركيا، في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتضم المجموعة مواطنين فرنسيين من أصول سورية أو جزائرية استقروا في بورصة، بعد مزاعم بأنهم قاموا بأعمال غير محددة نيابة عن تنظيم الدولة في سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم ترحيل خمسة من المشتبه بهم، فيما لم تذكر اسمي المرأتين المطلوبتين من فرنسا.

واعتقلت الشرطة التركية، عشرات المشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة في الأيام الأخيرة من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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