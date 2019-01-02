عربي

رسمياً.. محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

رسمياً.. محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
حصل النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، على جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2018، من موقع (جول العالمي)، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتُوج محمد صلاح بالجائزة، بعد موسم استثنائي، حصل خلاله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والذي فاز خلاله أيضاً بلقب هداف الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 32 هدفاً في رقم قياسي جديد.  

ويستعد الفرعون المصري لخوض مواجهة الريدز المهمة أمام مانشستر سيتي غداً الخميس في قمة مباريات الجولة الـ21 من البريميرليج.

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