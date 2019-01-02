السيسي يلتقي وزيراً إسرائيلياً بالقاهرة الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطن

نقل تلفزيون (i24news) الإسرئيلي، عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية قوله: إن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، سيجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، الشهر المقبل.







وأوضح التليفزيون الإسرائيلي، أن هذا الاجتماع سيعقد على هامش مؤتمر للطاقة، الذي سيعقد في مصر بين 11 و13 شباط/ فبراير، ومن المتوقع أن يلتقي شطاينتس الذي ينتمي إلى حزب (الليكود) الحاكم، بنظيره المصري محمد شاكر.

وكانت شركة ديليك الإسرائيلية ونوبل الأمريكية، قد أعلنتا توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى شركة قطاع خاص مصرية، بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان، بغرض إعادة تصديره إلى دول أخرى، وأوضحا أن مدة الاتفاق 15 عاماً.