شؤون فلسطينية

(أونروا) تُطلق نداء استغاثة خاص بغزة خلال الأيام المقبلة

(أونروا) تُطلق نداء استغاثة خاص بغزة خلال الأيام المقبلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، سامي مشعشع، أن الوكالة الدولية، ستطلق نداء الاستغاثة الخاص بغزة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح مشعشع، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، أن المفوض العام للمنظمة، سيعلن عن قيمة العجز المتبقى في ميزانية (أونروا) من عام 2018، مشيراً إلى وصول تبرعات أخيرة قبل نهاية العام الماضي.

وأشار مشعشع، إلى أن هناك بودار لاتفاقات فيما يتعلق بالتبرعات متعددة السنوات، كما هو الحال مع المجموعة الأوربية، معبراً عن أمله بتوقيع هذه الاتفاقات مع الدول العربية.

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