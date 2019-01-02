شؤون فلسطينية

حلس: إيقاد الجماهير للشعلة رغم المنع يُمثل تعبيراً صادقاً لإخلاصه لثورته

حلس: إيقاد الجماهير للشعلة رغم المنع يُمثل تعبيراً صادقاً لإخلاصه لثورته
أحمد حلس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس: إن خروج الشعب الفلسطيني؛ لإيقاد شعلة الثورة الفلسطينية، رغم المنع والاعتراض يعتبر تعبيراً صادقاً عن إخلاصه لثورته.

وأضاف حلس، خلال استقباله وفداً من جبهة النضال الشعبي، الأربعاء، أن إصرار الجماهير على الوصول لأماكن التجمع في غزة؛ لتقول كلمتها بكل شموخ وإباء، سالكة الدروب الوعرة والممرات الصعبة، ومتحملاً كل ما اعترض طريقه، يدل على يقين تام للشعب بثورته وقيادتها، ومؤمناً بشهدائها الأبطال، وبحرية أسراها البواسل، ومتمسكاً بحركته التي تشكل رأس السهم في معركة التحرر الوطني.

وضم وفد جبهة النضال الشعبي الرفاق محمود الزق سكرتير الجبهة في قطاع غزة، وعبد العزيز قديح عضو المكتب السياسي، وعاطف السويركي، عضو اللجنة المركزية في الجبهة، وعن حركة فتح، إياد نصر عضو المجلس الثوري، ومسؤول الإعلام في المحافظات الجنوبية، وإياد صافي، عضو المجلس الثوري، وجمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا، وعماد الأغا، عضو الهيئة القيادية العليا.

وأكد حلس خلال اللقاء على تقديره لهذه الزيارة، التي تنم عن عمق العلاقة النضالية بين حركة فتح، وجبهة النضال الشعبي، مطمئناً الوفد أن فتح ستبقى الأقدر على حمل الأمانة، واستكمال مشوارها النضالي مع كافة مناضلي شعبنا وأحراره.

من جهتهم، أعرب وفد النضال الشعبي عن اعتزازهم بالعلاقة التاريخية مع حركة فتح، ووحدة المشوار في طريق النضال من أجل تحقيق الحلم الوطني، وأن النضال يعتبر إيقاد شعلة الثورة الفلسطينية وحركة فتح علامة فعل وطني محترم، يجب الحفاظ عليه، بل المشاركة فيه وتعزيزه في نفوس الأجيال.

وأكد الوفد على رفضه لكل سلوك منحرف من شأنه إحباط مفاعيل الانتماء للوطن والشهداء وقضية الأسرى وحق العودة، والمطالبة بالتحرر الوطني، وإقامة الدولة.

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