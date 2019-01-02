رباح: حماس سترى الوجه الآخر لحركة فتح ولدينا ألف طريقة للاحتفال بانطلاقتنا

خاص دنيا الوطن – أحمد العشيأكد يحيى رباح، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن حركته ستتعامل مع هذا السلوك الذي أقدمت عليه حركة حماس قبل يومين في ساحة الجندي المجهول بغزة بما يستحق، وسترى حركة حماس وجهاً آخر لحركة فتح، وهو وجه القوة والرد بشكل مباشر مهما كلف الأمر.وأوضح رباح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، ان حماس قطعت صلتها بكل الأولويات، وأصبحت عبئاً على الشعب والقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنها خاضعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.وقال رباح: "قيادة حركة فتح في غزة، ستعمل مع الكل الوطني الفلسطيني، لتمكين الحركة والشعب الفلسطيني جميعه من الاحتفاء بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ولكن حتى الآن حماس تستخدم كلمة لا ونعم".وأضاف: "ما حدث في ساحة الجندي المجهول خير دليل على أن حماس تستخدم كلمة لا ونعم، ولكن لن نفقد الأمل، والجميع يعلم أن حركة فتح تستطيع أن تحتفل بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة، سواء شاءت حركة حماس أم لم تشأ، وبالتالي فتح ومعها الجماهير سيقيمون احتفالاً كبيراً بذكرى الانطلاقة 54".وبين القيادي في فتح، أن حماس تلعب دوراً ضد المصلحة الفلسطينية، فيما يتعلق بملف المصالحة، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً ضد قطاع غزة وحركة فتح، كشفت أنها لا تملك قراراً وإنما أداء لتنفيذ عدة أجندات، مؤكداً في الوقت ذاته انها ستُعامل على هذا المستوى، وليس أكبر من ذلك.وقال رباح: "حماس انكشفت في الفترة الأخيرة، بعدة انكشافات سيكون لها تأثير سلبي عليها، حيث أن أول هذه الانكشافات تتعلق بالمعلومات التي أدلى بها الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بأن حماس اقتحمت الحدود، وذهبت للسجون المصرية، وستؤخذ هذه المعلومات على محمل الجد من قبل أجهزة الأمن المصرية، ومن قبل العالم".وأضاف: "أما الانكشاف الثاني فيتعلق بما حدث في ساحة الجندي المجهول، والسلوك المخزي الذي قامت به حماس ضد قيادات وكوادر حركة فتح، لدرجة أن كلمة فتح أصبحت تخيف حماس".وحول ما إذا لم تتمكن حركة فتح من إقامة المهرجان بغزة، أشار رباح إلى أن حركته لديها ألف طريقة للاحتفاء بالذكرى 54 لانطلاقتها وانطلاقة الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن لديها وسائل عديدة، معتبراً أن كافة إجراءات حركة حماس لا تغني ولا تسمن من جوع.