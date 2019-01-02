شؤون فلسطينية

القواسمي: فتح تحسم القرار وتقرر الزحف لساحة السرايا بغزة الاثنين المقبل

القواسمي: فتح تحسم القرار وتقرر الزحف لساحة السرايا بغزة الاثنين المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أسامة القواسمي الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عضو مجلسها الثوري، أن حركته حسمت قرارها باقامة مهرجان انطلاق الثورة الفلسطينية الـ 54 في قطاع غزة.

وأشار القواسمي في تصريح له عبر صحفته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن الحركة في قطاع غزة قررت الزحف الجماهيري الى ساحة السرايا الاثنين المقبل الموافق 7 كانون الثاني/يناير.

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