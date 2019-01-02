إطلاق النار على فلسطيني بزعم إلقائه عبوة على قوة إسرائيلية بقرية يعبد بجنين

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار على شاب فلسطيني مساء اليوم الأربعاء، بزعم إلقائه قنبلة أنبوبية باتجاه قوة الجيش الاسرائيلي في قرية يعبد قضاء جنين.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "منذ فترة قصيرة، ألقيت قنبلة انبوبية على جنود الجيش الاسرائيلي بالقرب من قرية يعبد، دون وقوع اصابات، ورد الجنود الاسرائيليون بإطلاق النارعلى المشتبه به الذي فر من المكان".



بدورها، افادت القناة السابعة الإسرائيلية، بأنه تم القاء عبوة تجاه قوة من الجيش الاسرائيلي بالقرب من بلدة يعبد بمدينة جنين.



رام الله - دنيا الوطن