واشنطن تطالب موسكو بالإفراج عن أمريكي تحتجزه

رام الله - دنيا الوطنأعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تطالب السلطات الروسية بالإفراج "فورا" عن العنصر المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية المحتجز، وشرح أسباب توقيفه.وقال بومبيو: "إن بلاده تأمل في أن تمنح روسيا القنصلية الأمريكية إمكانية الاتصال بالمواطن الأمريكي يول ويلان"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف بومبيو: "نأمل في أن يتمكن موظفو القنصلية من الوصول إليه في غضون ساعات".فيما نقلت وكالة (بلومبرغ) عن بومبيو، قوله: "لقد أوضحنا للروس أننا نتمنى الحصول على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الموجهة إليه، وإذا كان احتجز بطريقة غير شرعية فسنطالب بإطلاق سراحه فورا".وقبل يومين، أفادت مصلحة الأمن الفيدرالي الروسية بتوقيف ويلان في موسكو، يوم 28 كانون الاول/ديسمبر، أثناء تنفيذه لنشاط تجسسي وفتح ملف جنائي في حقه.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية لاحقا أنها أبلغت الولايات المتحدة بصورة رسمية باحتجازه، الأمر الذي أكدته الخارجية الأمريكية.يذكر أن الولايات المتحدة لم تؤكد حتى اليوم بشكل رسمي أن مواطنها المحتجز في موسكو هو بول ويلان.ووردت سابقا تقارير إعلامية تشير إلى أن ويلان يشغل منصب مدير للشؤون الأمنية في شركة BorgWarner الأمريكية.