دولي

مقتل عنصر في المارينز بإطلاق نار داخل ثكنته في واشنطن

مقتل عنصر في المارينز بإطلاق نار داخل ثكنته في واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
قُتل جندي في مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، بإطلاق نار أثناء مناوبته داخل ثكنته في العاصمة واشنطن، كما أفادت وسائل إعلام.

وبحسب شبكة (سي.أن.أن) التلفزيونية الإخبارية، فإنّ إطلاق النار وقع قرابة الساعة الخامسة فجراً (10,00 ت غ).

وطمأنت السلطات إلى عدم وجود أيّ تهديد للمنطقة المحيطة بالثكنة الواقعة في جنوب شرق واشنطن.

ولم تعلن السلطات عن اسم الجندي القتيل كما لم ترشح تفاصيل عن ملابسات الحادث.

واكتفت متحدّثة باسم شرطة العاصمة بالقول إنّ التحقيق لا يزال في بداياته وأنّه لم يتمّ حتى الآن توجيه أيّ تهم جنائية.

وتعذّر الاتّصال في الحال بسلاح مشاة البحرية للحصول منه على تعليق على ما جرى.

وهذه أقدم ثكنة لا تزال قيد الخدمة لسلاح المارينز الذي تأسّس في 1801 في عهد الرئيس طوماس جيفرسون.

وتؤدّي وحدات المارينز المتمركزة في هذه الثكنة مهام احتفالية وأخرى أمنية تتعلّق بحفظ سلامة العاصمة الأميركية.

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