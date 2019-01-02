قتلى وجرحى في حادث قطار بالدنمارك



ولم تعلن الشرطة عن تفاصيل دقيقة حول حصيلة القتلى والجرحى، في الحادث الذي وقع في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.



وأوردت وسائل إعلام دنماركية، أن أشياء كانت على متن قطار شحن سقطت أمام قطار ركاب كان يسير في الاتجاه المقابل، مما دفع سائقه إلى استخدام المكابح بشكل مفاجئ.



وتعيق عاصفة قوية وصول خدمات الطوارئ للقطار بعد وقوع الحادث.



ويعد جسر (ستوربيلت)، الذي شهد الحادث، واحدا من سلسلة جسور وأنفاق تربط بين جزر الدنمارك.



ومن المرتقب أن تعقد الشرطة الدنماركية مؤتمرا صحفيا، في وقت لاحق من الأربعاء، لتوضيح تفاصيل وملابسات الحادث.



رام الله - دنيا الوطنقتل وأصيب عدد من الركاب، جراء حادث قطار يمر فوق جسر يربط جزيرتين في الدنمارك، اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.وقالت الشركة المشغلة للقطارات في الدنمارك: "إن الحادث خلف ستة قتلى على الأقل".وأسفر حادث القطار عن إغلاق الجسر الذي يربط بين جزيرتي زيلاند وفين، شرقي البلد الاسكندنافي.