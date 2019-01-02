المالية تنفي لـ"دنيا الوطن" خفض رواتب عقود موظفي الحكومة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشينفى عبد الرحمن بياتنة المتحدث باسم وزارة المالية الفلسطينية، المعلومات التي تحدثت عن تخفيض رواتب عقود موظفي الحكومة الفلسطينية.وقال بياتنة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لا أساس لصحة المعلومات التي نشرها أحد المواقع الاخبارية، بأن مجلس الوزراء أبلغ ديوان الموظفين العام بإعادة تقييم عقود الموظفين العاملين في الحكومة بعقود عالية، وتجديدها برواتب أقل بكثير من العقود السابقة، بما يتطابق مع قانون الخدمة المدنية، وأن الموظفين سيحصلون على رواتب أقل بكثير مما كانوا يحصلون عليه، وقد يصل الخصم إلى أكثر من نصف الراتب بكثير".