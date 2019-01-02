عودة تعلن 20 يناير موعداً لإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين









وبينت الوزيرة عودة خلال الاجتماع ان اجراء الانتخابات يعتبر استحقاقاً وطنياً، وأولويةً اقتصادية، مؤكدة على ان الوزارة ماضية في جهودها لتعزيز وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وفي طليعتها الغرف التجارية.





جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية.وبينت الوزيرة عودة خلال الاجتماع ان اجراء الانتخابات يعتبر استحقاقاً وطنياً، وأولويةً اقتصادية، مؤكدة على ان الوزارة ماضية في جهودها لتعزيز وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وفي طليعتها الغرف التجارية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الأربعاء ان موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنين، سيكون يوم الاحد الموافق 20/1/2019.