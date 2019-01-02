عودة تعلن 20 يناير موعداً لإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الأربعاء ان موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنين، سيكون يوم الاحد الموافق 20/1/2019.
أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الأربعاء ان موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنين، سيكون يوم الاحد الموافق 20/1/2019.
جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية.
وبينت الوزيرة عودة خلال الاجتماع ان اجراء الانتخابات يعتبر استحقاقاً وطنياً، وأولويةً اقتصادية، مؤكدة على ان الوزارة ماضية في جهودها لتعزيز وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وفي طليعتها الغرف التجارية.
وبينت الوزيرة عودة خلال الاجتماع ان اجراء الانتخابات يعتبر استحقاقاً وطنياً، وأولويةً اقتصادية، مؤكدة على ان الوزارة ماضية في جهودها لتعزيز وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وفي طليعتها الغرف التجارية.
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