الصحة بغزة تحذر من توقف عدد من خدماتها خلال ايام





وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن تحذريها من توقف الخدمات، جاء رغم الاجراءات التقشفية التي تتبعها في كافة المستشفيات التابعة لها، والمراكز الصحية.





وتعتبر وزارة الصحة الفلسطينية من اكثر الوزارات حاجة للوقود، لتشيغيل كافة المعدات الطبية في مستشفياتها، وذلك بسبب كثرة الاصابات الناجمة عن مسيرات العودة شرق قطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من توقف عدد من خدماتها خلال أيام، نتيجة أزمة الوقود.