المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على تجمع لفتح بغزة وحملة الاعتقالات لعناصر حماس بالضفة





كما يتابع المركز بقلق حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق عشرات المواطنين المحسوبين على حركة حماس، في كل من نابلس وجنين وطوباس.





وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذه الاعتداءات والاعتقالات، مؤكدا أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادتين (19، 26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.





كما طالب الأجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي.

رام الله - دنيا الوطنقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إنه يتابع بقلق استخدام العنف والقوة من قبل الشرطة وأجهزة الأمن في غزة في تفريق تجمع سلمي نظمته حركة فتح في ساحة فلسطين، وسط مدينة غزة، يوم الاثنين الماضي، احتفالاً بانطلاقة حركة فتح الـ54، والاعتداء على المشاركين فيه بالضرب، بمن فيهم شخصيات قيادية.