شاهد: شاليهات شتوية بالبخار للمارسة هواية السباحة بفصل الشتاء في غزة





وفي هذا السياق، قال أحد أبناء العائلات المشاركة في الشاليه الشتوي، إن وجود فكرة جديدة تحمل بطياتها الحيوية والنشاط لفئة الشباب، تساهم في تعزيز الترفيه عن أنفسهم، معرباً عن سعادته، بأنها وسيلة لتفريغ طاقاتهم في ظل التضييق والحصار الواقعين على قطاع غزة.



وأوضح طنطيش، أن آلية تسخين مياه مسبح الشاليه، تسير بطريقة سلسة وبسيطة، حيث تتم بتكلفة أقل من التكاليف التي تحتاجها المسابح الكبيرة، معتبراً أنها تساعده على توفير فرصة عمل له ولطاقمه طوال العام.

خاص دنيا الوطن - أحمد جودةعلموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، لم تقتصر هذه الوصاية على وقت محدد من العام الواحد، فكل وقت يحتاج فيه المواطن إلى الحاجات الثلاث المذكورة بدايةً؛ لتدعم قوة ودهاء الأطفال في كل مكان بالعالم.وعلى الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وبالتالي تهميش الدور الترفيهي فيه، فقد أدى ذلك لظهور فكرة جديدة، والتي تعمل على تواصل أطفال القطاع في ممارسة السباحة على مدار العام؛ لضمان الحفاظ على مهارات ممارسي السباحة، وذلك من خلال تحويل مصيف إلى شاليه شتوي، يحتوي على مسبح بمياه ساخنة، إضافة إلى مكان مغلق يعم بالدفء.يقول صاحب أحد الشاليهات الشتوية، شرف طنطيش: إن فكرة الشاليهات الشتوية، جاءت مع بداية فصل الشتاء للعام الحالي، وذلك من أجل توفير أماكن لعائلات قطاع غزة، وبالتالي توفير أماكن لممارسة رياضة السباحة على مدار العام.