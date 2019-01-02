شؤون فلسطينية

مُنخفضات جوية متكررة تضرب الأراضي الفلسطينية الأيام المقبلة

مُنخفضات جوية متكررة تضرب الأراضي الفلسطينية الأيام المقبلة
خاص دنيا الوطن - أحمد جودة
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن حالة من عدم الاستقرار الجوي، قد تسيطر على البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، تنعكس على تغيرات ستطرأ على درجات الحرارة، تتراوح بين ارتفاع وانخفاض، حيث تشير التوقعات إلى قدوم منخفض جوي عميق، يكون مصحوباً بأمطار غزيرة، وكتل هوائية شديدة البرودة، وذلك ابتداء من مساء يوم الأحد المقبل.

وفي ذات السياق، أكد مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن حالة من عدم الاستقرار الجوي، ستطرأ وتنعكس على درجات الحرارة، متوقعاً أن يتبعها منخفض جوي عميق، يضرب مختلف المناطق الشمالية والجنوبية، بما فيها قطاع غزة. 

وأوضح أبو أسعد، أن اليوم، ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى باردة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مضيفاً أن درجة الحرارة بمدينة القدس تصل 12 درجة مئوية، وكذلك تصل في مدينة غزة إلى 13 درجة مئوية.

وتوقع أن اليوم، ستكون فرصة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق، وخاصة الشمالية، ويكون ذلك في ساعات المساء والليل، حيث يصاحبها أجواء شديدة البرودة، مرجحاً أن تصل درجة الحرارة الليلة إلى سبع درجات مئوية.

وأشار أبو أسعد إلى أن يوم غد الخميس، سيشهد انخفاضاً يطرأ على درجات الحرارة، مرجحاً سقوط زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق المختلفة ما بين الحين والآخر، وذلك على مختلف المناطق الشمالية، فيما وصف حركة الرياح بأنها جنوبية غربية إلى نشطة، مضيفاً، أن يوم الجمعة المقبل، ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية، وبالتالي يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث تصبح حول معدلاتها السنوية العامة. 

وتابع أبو أسعد: "أن يوم السبت سيشهد انخفاضاً على درجات الحرارة، مرجحاً سقوط أمطار على المناطق الشمالية، بحيث تتجه تدريجياً إلى بعض المناطق الأخرى، وأن مساء يوم الأحد، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق، يضرب كافة مناطق البلاد، حيث يكون مصحوباً بأمطار غزيرة، وكتل هوائية شديدة البرودة، متوقعاً استمراره ليوم الثلاثاء. 

من ناحيتها، حذرت دائرة الأرصاد الجوية، اعتباراً من مساء يوم الأحد من خطر تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وسرعة الرياح العالية، مشددةً على أنه ابتداءً من يوم الخميس المقبل يجب الحذر من خطر سرعة الرياح العالية، كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر التزحلق على الطرقات، نتيجة لاحتمال تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

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