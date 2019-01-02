"الأشغال العامة" تبدأ باِزالة ركام منزل أبو حميد في مخيم الأمعري









وبيّن الحساينة، أن عملية إزالة الركام، تعدُّ المرحلة الأولى من مراحل إعادة إعمارالمنزل، وسيتم في وقت لاحق مراحل أخرى للوصول إلى إعماره بشكل نهائي.

وأضاف: أن هذه المرأة تعتبر نموذجاً للأم الفلسطينية الصامدة، قائلاً: إنه من واجب الكلّ الفلسطيني، أن يكون داعماً لأمثالها، والوقوف كحاجز أمام المحتل الذي يحاول تثبيط العزيمة.وبيّن الحساينة، أن عملية إزالة الركام، تعدُّ المرحلة الأولى من مراحل إعادة إعمارالمنزل، وسيتم في وقت لاحق مراحل أخرى للوصول إلى إعماره بشكل نهائي.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة: إن آليات الوزارة، بدأت بعملية اِزالة ركام بيت ناصر أبو حميد في مخيم الأمعري، والذي هدمته قوات الاحتلال الشهر الماضي، وذلك تمهيداً لإعادة إعمار البيت المُهدّم.وتفقّد الحساينة خلال جولة له عمل الآليات في إزالة الركام، وقال: إن الوزارة تترأس لجنة وزارية لإعادة إعمار البيت المُهدّم، و ذلك وفقاً لتعليمات الرئيس محمود عباس، وتوجيهات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله .وأضاف: أن إعادة إعمار بيت ناصر أبو حميد، يأتي في إطار دعم صمود المواطنين في مواجهة غطرسة الاحتلال وجبروته، مؤكداً على أن الوزارة تواصل إعمار ما يهدمه الاحتلال، حيث إنها تواصل المضي قدماً في عملية إعمار قطاع غزة، بعد ويلات الحروب والقصف والدمارالذي خلّفه الاحتلال.وعبّر الحساينة أثناء لقائه أم ناصر أبو حميد، عن فخر الشعب الفلسطيني بصمودها أمام المحتل، و ثباتها على مواقفها الوطنية وصبرها رغم زج الاحتلال لأبنائها الأربعة في السجون.