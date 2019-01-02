القهوة والمكسرات.. رسوم استيراد لـ 95 صنفاً بين (50 و200) شيكل بغزة

كشف الدكتور أسامة نوفل، مدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء 2 كانون الثاني/ يناير 2019، أن هناك قائمة، أعدت من القطاع الخاصة والحكومة في قطاع غزة، بإضافة 200 شيكل رسوم على كل طن من الملابس الجاهزة.



وعن إضافة رسوم إضافية على الملابس المستعملة "البالة" وتُقدر بـ 200 شيكل على الطن أيضاً، قال نوفل: غير مذكور في القرار الملابس المستعملة بشكل خاص، تواصلنا مع المعابر لنتأكد إن كان القرار يشملها أم لا".



فيما أكد مدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد لـ"دنيا الوطن" أن هنالك قائمة تحتوي على 95 صنفاً من السلع، أضيف عليها إذن استيراد مصحوب برسوم أعلى مبلغ 200 شيكل، وأقل مبلغ 50 شيكلاً، أغلبها مواد لها بدائل محلية في قطاع غزة، بهدف حماية المنتج المحلي، الذي تدمر بفعل الحصار والظروف الاقتصادية السيئة.





أما بالنسبة للمكسرات والقهوة، أوضح أن الفئة المذكورة هي المكسرات والقهوة التي تأتي معبأة وجاهزة من الخارج، بينما هناك منتج محلي يتم إنتاجة بجودة عالية، ويقوم بتشغيل أيدٍ عاملة وخلق فرص عمل.