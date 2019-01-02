الاتحاد العام للمرأة يُدين الاعتداء الذي تعرّض له أبناء شعبنا بذكرى الانطلاقة





رام الله - دنيا الوطندان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، الاعتداء اللاوطني الذي تعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني عامة والمرأة الفلسطينية خاصة، في فعالياتها ومشاركاتها الوطنية بمناسبة الاحتفال بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وانطلاقة حركة فتح.وأكد الاتحاد في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذا السلوك الخارج عن العرف الأخلاقي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، يضرب النسيج والصف الوطني، ويهدد الحريات العامة.وطالب الاتحاد، حكومة الأمر الواقع في غزة بمحاسبة كل من يقوم بمثل هذه الأفعال الخارجة عن الصف الوطني، والعرف الفلسطيني.كما وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف بجدية أمام مسؤولياتها، بالكشف عن هذه الممارسات، ومتابعتها القانونية.وأكد الاتحاد، أن وحدة شعبنا الفلسطيني هي انتصار للقضية والمشروع الوطني، معبراً عن أمله أن يكون هذا العام عام الوحدة ولم الشمل الفلسطيني.