"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة بنات خاراس الأساسية شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطنتسلّمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، مشروع إنشاء مدرسة بنات خاراس الأساسية في مديرية تربية شمال الخليل، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، إذ بلغت تكلفة المشروع الإجمالية مليون و360 ألف دولار.وأوضحت الوزارة، أن مشروع المدرسة شمل إضافة (16) غرفة صفية وإدارية، وغرف تخصصية تضم مختبري حاسوب وعلوم، ومكتبة، وقاعة متعددة الأغراض وساحات، إضافةً لتركيب خلايا شمسية على سطح المدرسة لتوليد الكهرباء والذي بات عنصرا مهما في المباني المدرسية الجديدة، وفقا لأفضل المعايير والمواصفات مما يعزز توجهات الوزارة نحو مدارس خضراء ومستدامة.وأشارت "التربية" إلى أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام الذي تسعى الوزارة لتعزيزه، مؤكدة أن إنجاز هذا المشروع سيسهم في تحسين البيئة التعليمية من حيث استيعاب الزيادة الطبيعية السنوية في أعداد الطلبة والتخلص من الاكتظاظ في الغرف الصفية.وأعربت الوزارة عن شكرها لصندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وللبنك الإسلامي لإدارته مشاريع الصناديق العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن مشروع مدرسة بنات خاراس الأساسية هو الثاني الذي يتم استلامه ضمن منحتي صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والبالغة قيمتهما 5 مليون دولار.