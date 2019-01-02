شاهد: رغم الظروف الاقتصادية.. غزة تستقبل العام الجديد بالهدايا و"بابا نويل"

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة، إلا أن المواطنين استقبلوا العام الميلادي الجديد بالهدايا وبابا نويل، الذي يمثل دائماً بداية العام.







"دنيا الوطن" أجرت جولةً في مدينة غزة، التقت خلالها عدداً من أصحاب محال الهدايا، الذين عرضوا على أبواب محالهم وداخلها كافة التجهيزات الخاصة باستقبال العام الجديد.







أصحاب المحال وبشكل مبكر أعدوا لأول أيام العام الجديد، من خلال تجسيد شخصية بابا نويل، وإعداد الهدايا وتغليفها وشراء أفخم أنواع العطور والشوكلاتة، متجاهلين الأوضاع الاقتصادية ومعبرين عن أملهم بعام يبدأ بتحقيقهم الربح المادي.





أما المواطنين، فقد اعتادوا على الرغم من نظروفهم الاقتصادية على الاحتفال برأس السنة الميلادية كل على طريقتهم الخاصة، وأصبحت الهدايا تمثل رمزاً مهماً للاحتفال ببداية العام، والتعبير عن تفاؤلهم بعام جديد.



