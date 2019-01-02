شؤون فلسطينية

شاهد: رغم الظروف الاقتصادية.. غزة تستقبل العام الجديد بالهدايا و"بابا نويل"

شاهد: رغم الظروف الاقتصادية.. غزة تستقبل العام الجديد بالهدايا و"بابا نويل"
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة، إلا أن المواطنين استقبلوا العام الميلادي الجديد بالهدايا وبابا نويل، الذي يمثل دائماً بداية العام.

"دنيا الوطن" أجرت جولةً في مدينة غزة، التقت خلالها عدداً من أصحاب محال الهدايا، الذين عرضوا على أبواب محالهم وداخلها كافة التجهيزات الخاصة باستقبال العام الجديد.

أصحاب المحال وبشكل مبكر أعدوا لأول أيام العام الجديد، من خلال تجسيد شخصية بابا نويل، وإعداد الهدايا وتغليفها وشراء أفخم أنواع العطور والشوكلاتة، متجاهلين الأوضاع الاقتصادية ومعبرين عن أملهم بعام يبدأ بتحقيقهم الربح المادي.

أما المواطنين، فقد اعتادوا على الرغم من نظروفهم الاقتصادية على الاحتفال برأس السنة الميلادية كل على طريقتهم الخاصة، وأصبحت الهدايا تمثل رمزاً مهماً للاحتفال ببداية العام، والتعبير عن تفاؤلهم بعام جديد.

 

أخبار ذات صلة

&#34;الأشغال العامة&#34; تبدأ باِزالة ركام منزل أبو حميد في مخيم الأمعري

"الأشغال العامة" تبدأ باِزالة ركام منزل أبو حميد في مخيم الأمعري

القهوة والمكسرات.. رسوم استيراد لـ 95 صنفاً بين (50 و200) شيكل بغزة

القهوة والمكسرات.. رسوم استيراد لـ 95 صنفاً بين (50 و200) شيكل بغزة

الاتحاد العام للمرأة يُدين الاعتداء الذي تعرّض له أبناء شعبنا بذكرى الانطلاقة

الاتحاد العام للمرأة يُدين الاعتداء الذي تعرّض له أبناء شعبنا بذكرى الانطلاقة

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع إنشاء مدرسة بنات خاراس الأساسية شمال الخليل

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة بنات خاراس الأساسية شمال الخليل

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل المتهمين أبو مغاصيب وعابد عشرة أيام لتسليم نفسيهما

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل المتهمين أبو مغاصيب وعابد عشرة أيام لتسليم نفسيهما

ادعيس يُحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات بعد الانسحاب من (يونسكو)

ادعيس يُحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات بعد الانسحاب من (يونسكو)

البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين

البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين

الخارجية: تورط الاحتلال في حماية المستوطنين يفرض على &#34;الجنائية&#34; سرعة تحمل مسؤولياتها

الخارجية: تورط الاحتلال في حماية المستوطنين يفرض على "الجنائية" سرعة تحمل مسؤولياتها

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

&#34;الأشغال العامة&#34; تبدأ باِزالة ركام منزل أبو حميد في مخيم الأمعري

"الأشغال العامة" تبدأ باِزالة ركام منزل أبو حميد في مخيم الأمعري

الاتحاد العام للمرأة يُدين الاعتداء الذي تعرّض له أبناء شعبنا بذكرى الانطلاقة

الاتحاد العام للمرأة يُدين الاعتداء الذي تعرّض له أبناء شعبنا بذكرى الانطلاقة

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع إنشاء مدرسة بنات خاراس الأساسية شمال الخليل

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة بنات خاراس الأساسية شمال الخليل

شاهد: رغم الظروف الاقتصادية.. غزة تستقبل العام الجديد بالهدايا و&#34;بابا نويل&#34;

شاهد: رغم الظروف الاقتصادية.. غزة تستقبل العام الجديد بالهدايا و"بابا نويل"

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل المتهمين أبو مغاصيب وعابد عشرة أيام لتسليم نفسيهما

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل المتهمين أبو مغاصيب وعابد عشرة أيام لتسليم نفسيهما

ادعيس يُحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات بعد الانسحاب من (يونسكو)

ادعيس يُحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات بعد الانسحاب من (يونسكو)

البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين

البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين

الخارجية: تورط الاحتلال في حماية المستوطنين يفرض على &#34;الجنائية&#34; سرعة تحمل مسؤولياتها

الخارجية: تورط الاحتلال في حماية المستوطنين يفرض على "الجنائية" سرعة تحمل مسؤولياتها

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

تفاصيل وضع فاروق الفيشاوي الصحي.. وكمال أبو ريه يحسم جدل وفاته

تفاصيل وضع فاروق الفيشاوي الصحي.. وكمال أبو ريه يحسم جدل وفاته

إليسا تستقبل العام الجديد بفستان جريء في دبي

إليسا تستقبل العام الجديد بفستان جريء في دبي

أول ظهور لهما معاً.. وفاء الكيلاني تقتحم بث لتيم حسن ومافعلته أثار ضجة

أول ظهور لهما معاً.. وفاء الكيلاني تقتحم بث لتيم حسن ومافعلته أثار ضجة

جورج وسوف يوقف الغناء فجأة ويطرد أحد الجمهور من حفلته في الأردن

جورج وسوف يوقف الغناء فجأة ويطرد أحد الجمهور من حفلته في الأردن

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: &#34;خلي بالك من البطانة&#34;

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: "خلي بالك من البطانة"

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

سعد الصغير من سوريا: &#34;أنا الأسد أهو&#34;

سعد الصغير من سوريا: "أنا الأسد أهو"

&#34;لا جسم ولا خصر ولا أنوثة&#34;.. سخرية من فيفي عبده بعد عودتها للرقص

"لا جسم ولا خصر ولا أنوثة".. سخرية من فيفي عبده بعد عودتها للرقص

عربي

بعد 12 عاماً.. بغداد تنشر الوثيقة الرسمية لإعدام صدام حسين

بعد 12 عاماً.. بغداد تنشر الوثيقة الرسمية لإعدام صدام حسين

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

بدعوى تأييد &#34;نصر الله&#34;.. إسرائيل تتهم مُسِن عربي بالتحريض على الإرهاب

بدعوى تأييد "نصر الله".. إسرائيل تتهم مُسِن عربي بالتحريض على الإرهاب

لاحتواء الأزمة.. السودان تُقر سياسات جديدة لعام 2019

لاحتواء الأزمة.. السودان تُقر سياسات جديدة لعام 2019