غزة: المحكمة العسكرية تُمهل المتهمين أبو مغاصيب وعابد عشرة أيام لتسليم نفسيهما











رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم مجمد إبراهيم محمد عابد يحمل هوية رقم (80049098) والمتهم سعيد حمد سلامة أبو مغاصيب هوية رقم (40016588)، عشرة أيام من تاريخ يوم الاثنين الموافق 31/12/2018 لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.وشددت المحكمة على أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبران فاران من وجه العدالة، وسيُحاكمون غيابياً.وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجودهما، أن يخبر عنهما معتبرةً من لا يبلغ عنهما متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة.