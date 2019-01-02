ادعيس يُحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات بعد الانسحاب من (يونسكو)





وأضاف ادعيس: بأن خطة ما يسمى ببلدية القدس لإسكات أو تخفيض صوت الأذان في مدينة القدس، هو جزء من خطة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى طمس الصورة الحضارية والتراثية لمدينة القدس، هذا عدا عن دورها في التعدي على المقدسات الإسلامية، سواء أكانت مادية أو معنوية.





وطالب ادعيس بضرورة الوقوف بجدية، تتناسب وهذه التطورات الخطيرة، التي تمس بالوجود الفلسطيني نفسه، فضلاً عن المس بالمقدسات وأماكن العبادة.

رام الله - دنيا الوطنحذر الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بعد الانسحاب الإسرائيلي من منظمة (يونسكو).وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال الإسرائيلي، يعمل وبشكل حثيث على السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، سواء المسجد الأقصى أو الإبراهيمي أو على صعيد الأملاك الوقفية المسيحية التي تتعرض لهجمة شرسة وخطيرة، مضيفاً بأن هذا الاحتلال سينطلق في زيادة الوتيرة لتعدياته من انفلاته من الرقابة الدولية على التراث الإنساني والحضاري والديني، والتي تمثلها (يونسكو).