شؤون فلسطينية

البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين

البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين
مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
وصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيقتطع مبلغا مساويا لمستحقات الأسرى وعائلات الشهداء من ضرائب الفلسطينيين، التي تتحكم بها إسرائيل حسب اتفاق باريس الاقتصادي، بأنه قرصنة وبلطجة واعتداء على أموال الفلسطينيين التي يدفعوها من عرق جبينهم و تعبهم، و من قوت أولادهم.

وأوضح البرغوثي، أن نتنياهو تمادى في وقاحته لأنه لم يجابه حتى الآن بإجراءات لردع هجمته الاستيطانية أو خروقاته المتتالية للاتفاقات المجحفة أصلا بحق الفلسطينيين.

و أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تصعد إجراءاتها ضد كل الفلسطينيين دون استثناء، كلما شعرت بتفاقم مظاهر الانقسام الداخلي.

وطالب البرغوثي بسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي لردع البلطجة الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لفرض عقوبات دولية على إسرائيل.

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