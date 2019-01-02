الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس



ودعت الداخلية للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.



وطالبت الداخلية بضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، كما دعت الأبناء المرفقين مع أمهاتهم لضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.



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ودعت الداخلية للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.وطالبت الداخلية بضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، كما دعت الأبناء المرفقين مع أمهاتهم لضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري، غداً الخميس الموافق 2 كانون الثاني/ يناير 2019.وأكدت الداخلية، أن السفر عبر معبر رفح، غداً الخميس، حافلة الجوازات المصرية + الحافلتان الأولى والثانية من كشف (1/2).