ليبرمان: لم أكشف ملامح (صفقة القرن) ولا أقبل عيش هنية بحرية بغزة

رام الله - دنيا الوطن

نفى زعيم حزب (يسرائيل بيتنا)، وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل، أفيغدور ليبرمان، أن يكون كشف لمسؤولين فلسطينيين خلال اللقاء الذي عقده معهم قبل استقالته بأسبوعين، أي تفاصيل حول خطة السلام الأميركية المسماة (صفقة القرن).



ورفض ليبرمان، في تصريحات لإذاعة (الجنوب) الإسرائيلية، الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ذلك، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.







يذكر، أن صحيفة (الحياة) اللندنية، نقلت عن مصادر فلسطينية، قولها: إن ليبرمان كشف تفاصيل الخطة الأميركية المرتقب تقديمها لكافة الأطراف المعنية.





وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين فلسطيين لم تسمهم، أن الخطة تنص على إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وسيادة للسكان من دون الأرض في أجزاء صغيرة من الضفة الغربية، وحوافز اقتصادية واسعة.



وحسب الصحيفة، فإن ليبرمان، أوضح لوفد فلسطيني التقاه قبل أسبوعين من استقالته، أن السيادة الفلسطينية، ستكون على السكان وليس على الأرض، وأنها ستقتصر على كامل منطقة (أ) التي تشكل نحو 13% من مساحة الضفة الغربية، وعلى أجزاء من المنطقة (ب) التي تشكل 18% من الضفة الغربية وعلى جزء صغير من المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من الضفة.



وأوضحت الصحيفة، أن الخطة تنص على بقاء المستوطنات والسيطرة الإسرائيلية على معابر الضفة الغربية، وحدودها الخارجية، وعلى الأمن والمياه والأغوار.



وتتضمن الخطة بقاء السيطرة الإسرائيلية على الجزء الأهم والأكبر من القدس الشرقية المحتلة، كما تشمل الخطة توفير مبالغ مالية كبيرة من دول العالم؛ لإقامة البنية التحتية للدولة الفلسطينية في قطاع غزة من مطار وميناء ومعابر وممر بحري وغيرها. وحسب الصحيفة، فإن ليبرمان، أوضح لوفد فلسطيني التقاه قبل أسبوعين من استقالته، أن السيادة الفلسطينية، ستكون على السكان وليس على الأرض، وأنها ستقتصر على كامل منطقة (أ) التي تشكل نحو 13% من مساحة الضفة الغربية، وعلى أجزاء من المنطقة (ب) التي تشكل 18% من الضفة الغربية وعلى جزء صغير من المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من الضفة.وأوضحت الصحيفة، أن الخطة تنص على بقاء المستوطنات والسيطرة الإسرائيلية على معابر الضفة الغربية، وحدودها الخارجية، وعلى الأمن والمياه والأغوار.وتتضمن الخطة بقاء السيطرة الإسرائيلية على الجزء الأهم والأكبر من القدس الشرقية المحتلة، كما تشمل الخطة توفير مبالغ مالية كبيرة من دول العالم؛ لإقامة البنية التحتية للدولة الفلسطينية في قطاع غزة من مطار وميناء ومعابر وممر بحري وغيرها.

وفي سياق آخر، قال ليبرمان إنه يريد العودة إلى وزارة الجيش وأن أولوياته شن حرب بلا هوادة على "الإرهاب"، مضيفاً: "لا أستيطع أن أقبل حقيقة أن إسماعيل هنية، يسير بحرية في قطاع غزة دون خوف، نحن بحاجة إلى تغيير المعادلة بأكملها في الجنوب".