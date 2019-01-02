تَعرّف على جدول كهرباء غزة خلال المنخفض الجوي

أكد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء، محمد ثابت، على أنّ الجدول المعمول به في قطاع غزة هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل، ولكن هذا الجدول به عجز من (1-3) ساعات، حسب عدد المحافظات.



يذكر، أن تحسناً كبيراً طرأ ساعات وصل الكهرباء في قطاع غزة لتصل إلى 8 ساعات وصل في اليوم، بعدما كانت 4 فقط، بتاريخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، عندما أرسلت قطر برعاية الأمم المتحدة شاحنات وقود بقيمة 60 مليون دولار لتشغيل محطة الكهرباء لمدة 6 أشهر.



وأضاف ثابت لـ "دنيا الوطن": هناك بعض المحافظات، تحظى بعدد ساعات وصل أقل من 8 ساعات، لأن استهلاكها أكبر من المحافظات الأخرى مثل غزة والشمال وخانيونس، إذا ما تم مقارنتها بالوسطى ورفح.



وختم: "هنالك 3 مولدات تعمل في قطاع غزة، ونفس كمية الكهرباء الواصلة، وهي 200 ميجا، سواء قبل المنخفض أو بعده، الذي اختلف هو زيادة الطلب على الكهرباء، فقد كان الطلب قبل المنخفض 400 ميجا، والآن وصل إلى 650 ميجا، وهنا أصبحت هناك فجوة بين المتوفر والمطلوب، وهنا نضطر لفصل الكهرباء ساعتين عن بعض المناطق، ونعطيها لمناطق أخرى".