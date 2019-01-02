شاهد: (الكشري).. الشيف أسامة يُبدع بإعداد الطبق المصري الأول في غزة

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



(أنت في مصر) عبارة تجذب المواطن الغزي، وتدفعه للدخول إلى المكان لاستكشاف ما بداخله، خاصة في ظل الارتباط الجغرافي والوجداني بين قطاع غزة ومصر.







مكن ذلك، الشيف المصري الذي يعيش في غزة، أسامة حسن، من افتتاح المطعم الأول والوحيد من نوعه في قطاع غزة لبيع "الكشري"، الذي يعتبر الطبق المصري الأول والأهم، وذلك نظراً لإلحاح الكثيرين من أبناء غزة، ومن أصدقائه على تذوق الطبق على الطريقة المصرية.





"دنيا الوطن" قابلت الشيف حسن، في محله المتواضع الذي يزخر بعبق مصر وتاريخ طبقها الأشهر، وأعدت التقرير التالي:

