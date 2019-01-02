شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أطباء معتقل (عسقلان) يتفننون بانتهاك الأسرى طبياً

هيئة الأسرى: أطباء معتقل (عسقلان) يتفننون بانتهاك الأسرى طبياً
الأسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، اليوم الأربعاء، شكاوى لعدد من الأسرى القابعين في معتقل (عسقلان) خاصة ذوي الأمراض المزمنة، وذلك بشأن عيادة المعتقل التي  تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية، والأدوية الطبية اللازمة.

واشتكى الأسرى أيضاً من سوء معاملة الأطباء المتواجدين في المعتقل، والذين يفتقرون لأخلاق مهنة الطب، ويعملون كأداة لقتل الأسرى وتعذيبهم بإهمالهم طبياً والمماطلة بعلاجهم، والاستهتار بحياتهم.

وبيّنت الهيئة في تقريرها، أن أسرى المعتقل قرروا الأسبوع الماضي مقاطعة عيادة المعتقل، وامتنعوا عن التوجه لها كخطوة احتجاجية على  سياسة الانتهاكات الطبية الممنهجة بحقهم، علماً بأن عدد الأسرى المرضى القابعين حالياً في المعتقل 12 أسيراً وهم كل من: الأسير ممدوح عمرو، والأسير محمد براش، والأسير ياسر ربايعة، والأسير باسم النعسان، والأسير رامي حجازي، والأسير أيمن جعيم، والأسير محمد الناطور، والأسير زيد يونس، وغيرهم من الأسرى.

كما رصد تقرير الهيئة إحدى الحالات المرضية الصعبة القابعة في المعتقل، وهي حالة الأسير المقعد محمد براش (40 عاماً) من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، والذي يتنقل داخل المعتقل على كرسيّ متحرك، حيث يعاني من بتر في قدمه اليسرى، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية تنظيفات بسبب وجود تقرحات حادة وخطيرة، إضافة إلى أنه يشتكي من صعوبة في السمع، إثر مشاكل في الأذن تسبب له دوخة مستمرة، ومن فقدان البصر بالعين اليمنى بشكل كامل، إثر إصابته خلال انتفاضة الأقصى، وصعوبات في الرؤية بالعين اليسرى، حيث لا يرى بها سوى بنسبة 30% فقط، وهو بحاجة إلى زراعة قرنية قررها الأطباء له، لكن إدارة معتقلات الاحتلال لا زالت تماطل في إجرائها لذا هو مهدد بفقدان النظر بشكل كامل.

يذكر بأن الأسير براش معتقل منذ 17/2/2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات.

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