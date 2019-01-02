عريقات: الرئيس عباس سيتسلم هذا العام رئاسة مجموعة السبعة والسبعين والصين

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية، ستواصل استخدام حقها في مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى رغم الفيتو الأمريكي.وشدد د. عريقات على أن التطبيع العربي مع إسرائيل طعنة في ظهر الفلسطينيين، ويجب أن يتوقف الحديث عن هذا الموضوع، معتبراً كل من يقبل القدس عاصمة لإسرائيل، ينكر وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم.وقال عريقات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأربعاء: إن الرئيس سيتسلم هذا العام رئاسة مجموعة السبعة والسبعين والصين خلال زيارته للأمم المتحدة على أن يتم بالتزامن مع ذلك طرح طلب الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، إضافة لطلب الحماية الدولية لشعبنا، والاستمرار في جهود تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان، بكشف أسماء الشركات التي تتعامل مع الاستيطان.وأضاف عريقات، أنه لا بد أن تفتح الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً حول الاستيطان والاحتلال، والجرائم التي ترتكب في القدس وغزة، وبحق الأسرى، معتبراً أن عام 2018 شهد انهياراً في القيم الأخلاقية والإنسانية باستمرار الاحتلال والاستيطان.