شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 24 مواطناً من الضفة بينهم سبعة فتية

قوات الاحتلال تعتقل 24 مواطناً من الضفة بينهم سبعة فتية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (24) مواطناً من الضفة بينهم سبعة فتية.  

وبيّن نادي الأسير، أن تسعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في محافظة جنين وهم: أسامة خليل عمارنه، ومحمد جهاد أبو بكر، وأحمد عبد الله بني غرة، وأحمد نضال نوباني، ومحمد عدنان مخزومي، ونور الدين الخالدي، والفتيين محمد عبد الرازق حنون (16 عاماً)، ومعتز أبو زيد (16 عاماً)، وحمزة عبد الحميد مبيض.

وفي بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيلية، اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين وهم: علاء الدين شتيوي (26 عاماً)، ونمر محمد شتيوي (28 عاماً)، وطارق نبيل علي (16 عاماً)، وقصي أسعد شتيوي (15 عاماً).  

كما اُعتقل خمسة مواطنين من عدة بلدات وأنحاء في محافظة نابلس وهم: أمير اشتيه، وعلاء سميح الأعرج، وعمر إبراهيم الترتير، ونضال خلف حج محمد، وصالح العامر.  

ومن بلدة سعير في محافظة الخليل اُعتقل ثلاثة فتية أعمارهم (16 عاماً) وهم: يزن راغب الفروخ، وقصي نمر الفروخ، وعبد الله موسى جرادات، علاوة على المواطنين بشار يعقوب البدوي، وحذيفة محمد زهور.

وذكر نادي الأسير أن مواطناً اُعتقل من محافظة طوباس وهو خالد رائد دراغمة.  

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