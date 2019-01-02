بدء صرف رواتب المتقاعدين المدنيين

خاص دنيا الوطنبدأت البنوك الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة.وأكدت مصادر بنكية لـ"دنيا الوطن"، أن عملية صرف رواتب المتقاعدين المدنيين، بدأت داخل البنوك، وكذلك عبر الصراف الآلي في غزة والضفة.