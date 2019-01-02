شؤون فلسطينية

ادعيس: مؤسسات الأوقاف الأكاديمية رافد مهم للخطاب الديني الوسطي والوطني

ادعيس: مؤسسات الأوقاف الأكاديمية رافد مهم للخطاب الديني الوسطي والوطني
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية على أهمية التعليم الأكاديمي الشرعي وضرورته في إنتاج أناس مؤهلين لحمل الخطاب الديني الوسطي والمعتدل، خاصة في ظل تعدد الخطابات الذي تعيشه المنطقة العربية والإسلامية، والتي ينطلق الكثير منها من أرضية رفض الآخر وتكفيره؛ بغض النظر عن اعتقاده أو التزامه الديني، مضيفاً بأن الخلفية الأكاديمية للداعية والمحاضر لها أهمية في إيصال رسالته على الوجه الصحيح سواء من هم على مقاعد الدراسة أو ممن يرتادون المساجد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه ادعيس للمجلس الاستشاري لكلية الدعوة الإسلامية في الظاهرية اليوم الأربعاء، وشارك به أعضاء الهيئة التدريسية للكلية، ورئيس بلدية الظاهرية وممثلون عن المؤسسات التعليمية في البلدة.

واستمع ادعيس إلى آخر مستجدات البناء في المبنى الجديد، الذي تقوم إدارة الكلية ببنائه بالشراكة مع المجتمع المحلي حيث تجول  في مكان البناء الذي قارب على الانتهاء والذي سينقل كلية الدعوة في الظاهرية نقلة نوعية من حيث الإمكانيات التقنية لإداء رسالتها الشرعية والوطنية.

كما  ناقش مع أعضاء الاستشاري والهيئة التعليمية العديد من القضايا التي تخص الكلية وتخصصاتها حيث اشاد بجهود المجلس وخاصة المستشار زياد رجوب الذي  اكد على ضرورة دعم الكلية بالكفاءات العلمية.

ورحب ادعيس بقرار الكلية إصدار مجلة علمية ومحكمة دوليا، ستكون منبراً للخطاب الديني الشرعي الناطق باسم الاسلام بوسطيته واعتداله، مؤكداً على ضرورة العمل الجاد لتحويلها إلى جامعة للعلوم الإسلامية لتكون قبلة المهتمين والراغبين في دراسة العلم الشرعي من مصادره الصحيحة والأكاديمية.

من جهته أكد د.خالد سراحنة عميد الكلية على التزام الكلية سواء من حيث المناهج أو من حيث المسلكيات الداخلية بمبادئ الإسلامي الحنيف الوسطية والمعتدلة، مركزاً على أهمية هذه الكلية في مناطق الجنوب وذلك لكونها تغطي جانباً مهماً في إرفاد المجتمع المحلي بالخطباء والمحاضرين والمعلمين.

أخبار ذات صلة

تَعرّف على جدول كهرباء غزة خلال المنخفض الجوي

تَعرّف على جدول كهرباء غزة خلال المنخفض الجوي

جمعية &#34;حماية المستهلك&#34; ترفض الرسوم الجديدة التي فُرضت على السلع المستوردة بغزة

جمعية "حماية المستهلك" ترفض الرسوم الجديدة التي فُرضت على السلع المستوردة بغزة

الدفاع المدني: إغلاق ستة مصاعد وإخطار أربع منشآت خلال 24 ساعة

الدفاع المدني: إغلاق ستة مصاعد وإخطار أربع منشآت خلال 24 ساعة

عريقات: الرئيس عباس سيتسلم هذا العام رئاسة مجموعة السبعة والسبعين والصين

عريقات: الرئيس عباس سيتسلم هذا العام رئاسة مجموعة السبعة والسبعين والصين

قوات الاحتلال تعتقل 24 مواطناً من الضفة بينهم سبعة فتية

قوات الاحتلال تعتقل 24 مواطناً من الضفة بينهم سبعة فتية

بدء صرف رواتب المتقاعدين المدنيين

بدء صرف رواتب المتقاعدين المدنيين

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات عدة جرائم &#34;معاكسة&#34; على موقع الواتساب

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات عدة جرائم "معاكسة" على موقع الواتساب

العلاقات العامة: نافذة الدفاع المدني الفلسطيني لمجتمع أكثر أماناً

العلاقات العامة: نافذة الدفاع المدني الفلسطيني لمجتمع أكثر أماناً

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

جمعية &#34;حماية المستهلك&#34; ترفض الرسوم الجديدة التي فُرضت على السلع المستوردة بغزة

جمعية "حماية المستهلك" ترفض الرسوم الجديدة التي فُرضت على السلع المستوردة بغزة

الدفاع المدني: إغلاق ستة مصاعد وإخطار أربع منشآت خلال 24 ساعة

الدفاع المدني: إغلاق ستة مصاعد وإخطار أربع منشآت خلال 24 ساعة

قوات الاحتلال تعتقل 24 مواطناً من الضفة بينهم سبعة فتية

قوات الاحتلال تعتقل 24 مواطناً من الضفة بينهم سبعة فتية

ادعيس: مؤسسات الأوقاف الأكاديمية رافد مهم للخطاب الديني الوسطي والوطني

ادعيس: مؤسسات الأوقاف الأكاديمية رافد مهم للخطاب الديني الوسطي والوطني

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات عدة جرائم &#34;معاكسة&#34; على موقع الواتساب

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات عدة جرائم "معاكسة" على موقع الواتساب

العلاقات العامة: نافذة الدفاع المدني الفلسطيني لمجتمع أكثر أماناً

العلاقات العامة: نافذة الدفاع المدني الفلسطيني لمجتمع أكثر أماناً

الخارجية: عدم تنفيذ القرار 2334 يدفع الاحتلال لتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري

الخارجية: عدم تنفيذ القرار 2334 يدفع الاحتلال لتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري

هيئة الأسرى: الأسير فارس بارود محروم من زيارة عائلته منذ 18 عاماً

هيئة الأسرى: الأسير فارس بارود محروم من زيارة عائلته منذ 18 عاماً

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: &#34;خلي بالك من البطانة&#34;

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: "خلي بالك من البطانة"

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

سعد الصغير من سوريا: &#34;أنا الأسد أهو&#34;

سعد الصغير من سوريا: "أنا الأسد أهو"

&#34;لا جسم ولا خصر ولا أنوثة&#34;.. سخرية من فيفي عبده بعد عودتها للرقص

"لا جسم ولا خصر ولا أنوثة".. سخرية من فيفي عبده بعد عودتها للرقص

&#34;تَعَرَّت في مصر من تحت وبلبنان من فوق&#34;..رانيا يوسف بفستان جريء مجددًا

"تَعَرَّت في مصر من تحت وبلبنان من فوق"..رانيا يوسف بفستان جريء مجددًا

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

عربي

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

بدعوى تأييد &#34;نصر الله&#34;.. إسرائيل تتهم مُسِن عربي بالتحريض على الإرهاب

بدعوى تأييد "نصر الله".. إسرائيل تتهم مُسِن عربي بالتحريض على الإرهاب

لاحتواء الأزمة.. السودان تُقر سياسات جديدة لعام 2019

لاحتواء الأزمة.. السودان تُقر سياسات جديدة لعام 2019

بجملة تُشعل حماسهم.. الملك سلمان يُفاجئ اللبنانيين

بجملة تُشعل حماسهم.. الملك سلمان يُفاجئ اللبنانيين