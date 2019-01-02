أبو مذكور لـ"دنيا الوطن": سنُلغي موسم العُمرة إذا فُرضت علينا رسومٌ إضافية

أكد عوض أبو مذكور، رئيس شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أن هنالك مباحثات جارية مع الجانب المصري، قد تنتهي نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، من أجل تخفيض رسوم المعابر التي كانت مفروضة على المعتمرين والحجاج، مشيرًا إلى أن وزير الأوقات يوسف ادعيس، سيعلن قريباً جداً عن البدء بتسير رحلات العمرة والأسعار.وأضاف أبو مذكور لـ "دنيا الوطن": نحن نطالب ونسعى لأن تكون الأسعار كما كان معمول به في عامي 2012 و2013، وكانت قيمتها تقريباً في حدود الـ 700 دينار، وهذا ما نتباحث به مع الجانب المصري.أما عن الرسوم المفروضة من هيئة الموانئ البرية والجافة العام الماضي على الحجاج، فقال: هذا رقم مهول لا نستطيع التعامل معه نهائياً، ونسعى لإلغائه، ما تقره الحكومة المصرية ومجلس الوزراء المصري ومجلس النواب من رسوم على المعابر والنوافذ المصرية سوف ندفعها، أما أي مبالغ أخرى تؤخذ من المواطنين نحن نرفضها رفضاً قاطعاً.وهدد رئيس شركات الحج والعمرة، بالإعلان عن إلغاء موسم العمرة، عبر وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ولن ندفع أي مبالغ غير التي تقرها الجهات الرسمية المصرية.في ذات السياق، تناقل المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أنباء تفيد بأن تكاليف العمرة ستبلغ 750 دينار، فيما سيتم البدء بتسيير أول رحلة الشهر المقبل.نفى أبو مذكور تلك الأنباء قائلاً: هذه المعلومات غير صحيحة وغير مؤكدة، ما لم يصدر قرار رسمي من وزارة الأوقاف أو جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بالمواعيد والأسعار، ونطلب من المواطنين عدم التعاطي مع هذه الأرقام، أو التسجيل بهذه الأسعار أو المواعيد.ونوه إلى أن هناك بعض الشركات غير مرخصة ومتواجدة في قطاع غزة، من الممكن أن تختلس من المواطنين مبالغ نحن غير مسؤولين عنها، وتمم: "نحن مسؤولون فقط عن الشركات المرخصة".