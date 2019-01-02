هيئة الأسرى: الأسير فارس بارود محروم من زيارة عائلته منذ 18 عاما

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حرمان الأسير فارس أحمد بارود (51) عاما من قطاع غزة، من زيارة عائلته للعام 18 على التوالي.وقالت الهيئة: إن الأسير بارود هو أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق (أوسلو)، والذين أخلت سلطات الاحتلال باتفاق الإفراج عنهم في إطار عملية المفاوضات عام2013، إذ أنه معتقل منذ العام 1991 ومحكوم بالسّجن المؤبد و(35) عاماً.ولفتت، الى أن الأسير بارود يقبع حاليا في سجن (ريمون) وقد نقل لعدة سجون وعزل لمرات عديدة على مدى سنوات اعتقاله المتواصلة منذ أكثر من 27 عاما.وأوضحت الهيئة، أن الأسير يعاني من عدّة مشاكل صحية منها "الفتاق" ومشاكل في الكبد.تجدر الإشارة إلى أن الأسير بارود فقد قبل عام والدته (الحاجة أم فارس) التي فقدت بصرها بعد طول انتظار، ولم يغب وجهها يوماً عن فعاليات مناصرة الأسرى في قطاع غزة، والتي حرمت لأكثر من 15 عاماً من زيارته نتيجة مشادة كلامية مع السجان في آخر زيارة.