الدفاع المدني: منخفض سريع يستوجب الحذر ليلاً
رام الله - دنيا الوطن
حذر الدفاع المدني، المواطنين من المنخفض الذي سيصل فلسطين مساء اليوم الأربعاء، 2 كانون الثاني/ يناير 2019، وجاء في التحذير ما يلي:
1- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وإبعادها عن الستائر والكنب والموكيت، والتأكد من إغلاقها قبل النوم.
2- السائقون، القيادة الحذرة، وعدم التجاوز مع تشكل الضباب الكثيف، وتجنب دخول تجمعات المياه.
3- الاتصال على الرقم 102 في حال حصول أي طارئ.
حذر الدفاع المدني، المواطنين من المنخفض الذي سيصل فلسطين مساء اليوم الأربعاء، 2 كانون الثاني/ يناير 2019، وجاء في التحذير ما يلي:
1- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وإبعادها عن الستائر والكنب والموكيت، والتأكد من إغلاقها قبل النوم.
2- السائقون، القيادة الحذرة، وعدم التجاوز مع تشكل الضباب الكثيف، وتجنب دخول تجمعات المياه.
3- الاتصال على الرقم 102 في حال حصول أي طارئ.
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