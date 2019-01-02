الدفاع المدني: منخفض سريع يستوجب الحذر ليلاً







رام الله - دنيا الوطنحذر الدفاع المدني، المواطنين من المنخفض الذي سيصل فلسطين مساء اليوم الأربعاء، 2 كانون الثاني/ يناير 2019، وجاء في التحذير ما يلي:1- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وإبعادها عن الستائر والكنب والموكيت، والتأكد من إغلاقها قبل النوم.2- السائقون، القيادة الحذرة، وعدم التجاوز مع تشكل الضباب الكثيف، وتجنب دخول تجمعات المياه.3- الاتصال على الرقم 102 في حال حصول أي طارئ.