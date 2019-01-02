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الدفاع المدني: منخفض سريع يستوجب الحذر ليلاً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الدفاع المدني، المواطنين من المنخفض الذي سيصل فلسطين مساء اليوم الأربعاء، 2 كانون الثاني/ يناير 2019، وجاء في التحذير ما يلي:

1- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وإبعادها عن الستائر والكنب والموكيت، والتأكد من إغلاقها قبل النوم.

2- السائقون، القيادة الحذرة، وعدم التجاوز مع تشكل الضباب الكثيف، وتجنب دخول تجمعات المياه.

3- الاتصال على الرقم 102 في حال حصول أي طارئ.


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