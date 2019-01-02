عربي

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب النائب في مجلس النواب اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير التابعة لحركة أمل، هاني قبيسي، روسيا بحماية الأجواء اللبنانية من الطيران الإسرائيلي.

وجاء ذلك، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، بعد أن أصبحت الأجواء اللبنانية مجالاً مفتوحاً للطائرات الإسرائيلية تنفذ عبرها غاراتها الجوية على أهداف داخل سوريا.

وقال النائب اللبناني، عبر (تويتر): "الكيان الصهيوني صباح أول يوم من عام 2019 الطائرات الصهيونية فوق سماء الجنوب تخترق السيادة اللبنانية"، وفق تعبيره.

وأضاف قبيسي: "من واجب الدولة الطلب من الرئيس بوتين حماية أجواء لبنان".

يذكر، أن لبنان يفتقد لوسائل الدفاع الجوي الحديثة، ويقتصر على مضادات جوية مع الجيش اللبناني التي لا يمكنها صد هجمات وغارات الطيران الإسرائيلي، الذي يخترق السيادة اللبنانية يومياً.

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