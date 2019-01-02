بدعوى تأييد "نصر الله".. إسرائيل تتهم مُسِن عربي بالتحريض على الإرهاب

رام الله - دنيا الوطنقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، لائحة اتهام ضد المواطن العربي علي سرحان (64 عامًا)، بزعم "تحريضه على الإرهاب، والاتصال بعميل أجنبي والتماثل مع منظمة إرهابية".وقالت صحيفة (هآرتس): إن سرحان، "الذي تم تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده"، قد عبر في منشورات على موقع (فيسبوك) عن دعمه لحزب الله اللبناني.وأضافت الصحيفة: في أحد المنشورات، تظهر صورة لجنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني، ​​وعلى رؤوسهم علامة دائرة حمراء وشعار: "حولوهم إلى قشور طعام".وفقاً للادعاء، فإن هذا المنشور هو بمثابة تحريض على الإرهاب، مؤكدة في طلب تمديد الاعتقال أن سرحان، الذي ليس لديه سجل جنائي سابق، اعترف بالتهم الموجهة إليه، وبأنه مؤيد إيديولوجي لحزب الله، وجاء أيضًا أنه يتأسف لنشر المحتوى، وفق مزاعم النيابة الإسرائيلية.ووفقاً للائحة الاتهام، فقد انضم سرحان، (64 عاماً)، ومن سكان قرية نحف، إلى مجموعة على (واتساب) تحمل اسم "شبكة الغالبون"، التي تضم 51 عضواً من دول مختلفة، وكانت تدار من قبل شخص أطلق على نفسه اسم "أسد".ونشرت المجموعة مضامين تمدح حزب الله، قسم منها من قبل تلفزيون المنار اللبناني، الذي أعلنته إسرائيل كتنظيم غير قانوني عام 2008 وكتنظيم إرهابي في عام 2016.وقام سرحان بنسخ بعض المضامين، ونشرها على حسابين أدارهما على (فيسبوك)، أحدهما باسمه والآخر باسم مستعار.وفي منشور آخر، نشره في حزيران/ يونيو، ظهرت صورة للأمين العام لحزب الله إلى جانب الشعار: "نظراتك، كلماتك، وهتافاتك الله أكبر تخيفهم يا أبو هادي".وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، كتب سرحان على الشبكة الاجتماعية أن على إسرائيل أن تأخذ بجدية تحذيرات الدولة اللبنانية. المقاومة تقف وراء الدولة، ووراء جيش لبنان بكل قواها، وستلتزم بواجبها الكامل ومنذ اللحظة الأولى".كما تدعي لائحة الاتهام، أن سرحان، أعلن تأييده للرئيس السوري، بشار الأسد.