عربي

بدعوى تأييد "نصر الله".. إسرائيل تتهم مُسِن عربي بالتحريض على الإرهاب

بدعوى تأييد "نصر الله".. إسرائيل تتهم مُسِن عربي بالتحريض على الإرهاب
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، لائحة اتهام ضد المواطن العربي علي سرحان (64 عامًا)، بزعم "تحريضه على الإرهاب، والاتصال بعميل أجنبي والتماثل مع منظمة إرهابية".

وقالت صحيفة (هآرتس): إن سرحان، "الذي تم تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده"، قد عبر في منشورات على موقع (فيسبوك) عن دعمه لحزب الله اللبناني.

وأضافت الصحيفة: في أحد المنشورات، تظهر صورة لجنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني، ​​وعلى رؤوسهم علامة دائرة حمراء وشعار: "حولوهم إلى قشور طعام".

وفقاً للادعاء، فإن هذا المنشور هو بمثابة تحريض على الإرهاب، مؤكدة في طلب تمديد الاعتقال أن سرحان، الذي ليس لديه سجل جنائي سابق، اعترف بالتهم الموجهة إليه، وبأنه مؤيد إيديولوجي لحزب الله، وجاء أيضًا أنه يتأسف لنشر المحتوى، وفق مزاعم النيابة الإسرائيلية.

ووفقاً للائحة الاتهام، فقد انضم سرحان، (64 عاماً)، ومن سكان قرية نحف، إلى مجموعة على (واتساب) تحمل اسم "شبكة الغالبون"، التي تضم 51 عضواً من دول مختلفة، وكانت تدار من قبل شخص أطلق على نفسه اسم "أسد".

ونشرت المجموعة مضامين تمدح حزب الله، قسم منها من قبل تلفزيون المنار اللبناني، الذي أعلنته إسرائيل كتنظيم غير قانوني عام 2008 وكتنظيم إرهابي في عام 2016.

وقام سرحان بنسخ بعض المضامين، ونشرها على حسابين أدارهما على (فيسبوك)، أحدهما باسمه والآخر باسم مستعار.

وفي منشور آخر، نشره في حزيران/ يونيو، ظهرت صورة للأمين العام لحزب الله إلى جانب الشعار: "نظراتك، كلماتك، وهتافاتك الله أكبر تخيفهم يا أبو هادي".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، كتب سرحان على الشبكة الاجتماعية أن على إسرائيل أن تأخذ بجدية تحذيرات الدولة اللبنانية. المقاومة تقف وراء الدولة، ووراء جيش لبنان بكل قواها، وستلتزم بواجبها الكامل ومنذ اللحظة الأولى".

 كما تدعي لائحة الاتهام، أن سرحان، أعلن تأييده للرئيس السوري، بشار الأسد.

أخبار ذات صلة

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

الإمارات تستضيف أول قُداس لبابا الفاتيكان في شبه الجزيرة العربية

الإمارات تستضيف أول قُداس لبابا الفاتيكان في شبه الجزيرة العربية

بتمويل من ولي العهد.. إنشاء أول كنيسة للأقباط الأرثوذكس بالسعودية

بتمويل من ولي العهد.. إنشاء أول كنيسة للأقباط الأرثوذكس بالسعودية

بجملة تُشعل حماسهم.. الملك سلمان يُفاجئ اللبنانيين

بجملة تُشعل حماسهم.. الملك سلمان يُفاجئ اللبنانيين

كاتبة كويتية تكتُب بـ &#34;العبرية&#34; وتدعو العرب للتطبيع الكامل مع إسرائيل

كاتبة كويتية تكتُب بـ "العبرية" وتدعو العرب للتطبيع الكامل مع إسرائيل

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم

تفجير امام مركز شرطة غدوة جنوبي ليبيا

تفجير امام مركز شرطة غدوة جنوبي ليبيا

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس المحتلة

الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس المحتلة

المطران حنا لغزة ورام الله: كفانا انقسامات والقدس تَضيع من أيدينا

المطران حنا لغزة ورام الله: كفانا انقسامات والقدس تَضيع من أيدينا

بسبب &#34;الضمان&#34;.. النقابات المهنية تُعلن إضراباً شاملاً منتصف الشهر الجاري

بسبب "الضمان".. النقابات المهنية تُعلن إضراباً شاملاً منتصف الشهر الجاري

فجرًا: قوات الاحتلال تعتقل 15 شابًا من محافظات الضفة

فجرًا: قوات الاحتلال تعتقل 15 شابًا من محافظات الضفة

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء باردة وفرصة كبيرة لسقوط أمطار مساء اليوم

أجواء باردة وفرصة كبيرة لسقوط أمطار مساء اليوم

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: &#34;خلي بالك من البطانة&#34;

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: "خلي بالك من البطانة"

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

سعد الصغير من سوريا: &#34;أنا الأسد أهو&#34;

سعد الصغير من سوريا: "أنا الأسد أهو"

&#34;لا جسم ولا خصر ولا أنوثة&#34;.. سخرية من فيفي عبده بعد عودتها للرقص

"لا جسم ولا خصر ولا أنوثة".. سخرية من فيفي عبده بعد عودتها للرقص

&#34;تَعَرَّت في مصر من تحت وبلبنان من فوق&#34;..رانيا يوسف بفستان جريء مجددًا

"تَعَرَّت في مصر من تحت وبلبنان من فوق"..رانيا يوسف بفستان جريء مجددًا

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

عربي

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

لاحتواء الأزمة.. السودان تُقر سياسات جديدة لعام 2019

لاحتواء الأزمة.. السودان تُقر سياسات جديدة لعام 2019

بجملة تُشعل حماسهم.. الملك سلمان يُفاجئ اللبنانيين

بجملة تُشعل حماسهم.. الملك سلمان يُفاجئ اللبنانيين

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم